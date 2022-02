1er Dimanche du mois: Entrée gratuite ! Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

1er Dimanche du mois: Entrée gratuite !

Palais des Beaux-Arts, le dimanche 6 février à 10:00

Palais des Beaux-Arts, le dimanche 6 février à 10:00

Profitez-en, le musée vous ouvre grand ses portes GRATUITEMENT ! Découvrez l’accrochage temporaire des Trésors du Moyen Âge, explorez l’univers de Goya dans la bulle immersive de l’atrium, ou accordez-vous une pause gourmande au Beau Café ! ✌️ Entrée gratuite. (Attention ! L’exposition Expérience Goya reste en accès payant : 10 €/8 €). ⌚ Ouvert de 10 h à 18 h sans interruption. Pour être sûrs de visiter en toute sérénité, la réservation est conseillée. N’oubliez pas votre pass vaccinal (+ de 18 ans) et votre masque (+ de 11 ans)!

Palais des Beaux-Arts place de la république lille Lille Lille-Centre Nord

2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T18:00:00

