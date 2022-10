1er défi Float du Lac de Caniel Vittefleur, 13 novembre 2022, Vittefleur.

1er défi Float du Lac de Caniel

Rue du Dessous des Bois Vittefleur Seine-Maritime

2022-11-13 – 2022-11-13

Vittefleur

Seine-Maritime

C’est un évènement très attendu et il a nécessité beaucoup d’investissements de la part de votre AAPPMA. Le 1er Défi Float du Lac de Caniel se tiendra le dimanche 13 novembre. Voici quelques infos sur la compétition qui se prépare…

Les inscriptions ouvriront sur notre site le samedi 15 octobre à 10h précises. Il n’y aura que 25 participants, dont 5 places sont réservées aux 14-18 ans. Une liste d’attente sera créée s’il y a trop d’inscrits… Nous n’avons pas souhaité ouvrir à trop de compétiteurs : c’est une première, nous voulons que tout soit réuni pour une bonne organisation. Tous les pêcheurs, même ceux qui ne sont pas de l’AAPPMA, sont les bienvenus.

Le montant de l’inscription sera de 15 euros pour les jeunes, et de 25 euros pour les adultes. Ce tarif comprend le café du matin, le repas du midi et le pot du soir. Tous les participants seront récompensés par des lots.

La compétition se déroulera donc en float-tube, sur un lac qui, officiellement (n’est-ce pas), n’a jamais été pêché en embarcation. Seuls les brochets et les perches seront comptabilisés, avec un quota améliorable de 3 brochets et 6 perches. Il faudra adopter la bonne tactique le jour J…

Nous mettrons en ligne le règlement d’ici peu, il reste quelques éléments à finaliser. La dotation sera dévoilée sur notre page Facebook 15 jours avant l’évènement. Si vous voulez déjà vous préparer, mettez de côté une bonne épuisette, un gilet de sauvetage, une bonne pince… ce seront quelques-uns des accessoires obligatoires pour assurer votre sécurité… et celle des poissons !

aappmaladurdent@gmail.com http://pecheladurdent.net/defi-float-de-caniel-rendez-vous-le-13-novembre/

Vittefleur

