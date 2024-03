1er Deauville Sport Doc Festival Centre International de Deauville Deauville, mercredi 12 juin 2024.

1er Deauville Sport Doc Festival Centre International de Deauville Deauville Calvados

Mercredi

Ce nouveau festival, qui démarre dans une période d’enthousiasme olympique national, a l’ambition de mettre en lumière la perspective unique qu’offre ce format audiovisuel en plein essor. L’arrivée de ce tout premier marché professionnel rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur vient ainsi valoriser les vertus sociétales du sport grâce à la dimension éducative et pédagogique du documentaire sportif et permet de découvrir le monde complexe du sport de haut niveau et ses histoires humaines.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-13

Centre International de Deauville 1 rue Lucien Barrière

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement 1er Deauville Sport Doc Festival Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville