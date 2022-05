1er Cross Triathlon de Gron Gron, 21 mai 2022, Gron.

1er Cross Triathlon de Gron

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-22 20:00:00

Gron Yonne

25 25 EUR La Team des Sénons organise le premier Cross Triathlon de Gron ainsi que plusieurs épreuves sportives canines.

– Samedi 21 mai à 16h : cani-triathlon qui comprend un cani-natation (130 mètres), un parcours cani-VTT (1,9 km) et une course à pied (1,8 km).

– Dimanche 22 mai à 9h30 : cani-cross (Court – Junior – Cadet : 3 km ; Minime – Benjamin : 1 km).

Cross-triathlon à 14h30 : 1 km de natation, 16 km de VTT et 5 km de course à pied.

Plus d’informations et inscriptions sur le site Internet de la Team des Sénons : https://teamdessenons.fr/

