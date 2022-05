1er cri Quingey, 17 mai 2022, Quingey.

1er cri Espace culturel 16, rue de l’Ecole Quingey

Quingey Doubs

1er cri : Ne manquez pas le nouveau spectacle de la compagnie Prune sur le thème de la naissance : Prise de parole artistique à propos de l’accouchement.

Suivi d’un temps d’échange avec les artistes et un·e professionnel·le de la naissance. « Le voyage le plus court et le plus long que nous ayons à parcourir à l’échelle d’une vie, celui qui donne naissance aux bébés, celui qui donne naissance aux mères et aux pères, celui qui s’opère entre les mains des sages-femmes, des gynécologues obstétricien·ne·s… »

En partenariat avec RPE Quingey, les petits voyageurs, les Médiathèques de Quingey, Saint Vit et la Micro crèche de Quingey

http://www.compagnieprune.fr/spectacle-premier-cri.html

