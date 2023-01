1er Concours d’écriture d’histoires alternatives organisé d’Aquitaine Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 1er Concours d’écriture d’histoires alternatives organisé en Aquitaine !

Sous le parrainage de Nelly Chadour, écrivaine :

Les Ukroniales. Le principe ? Rédiger une nouvelle de 10 000 signes maximum sur le thème d’uchronie proposé cette année : « Et si… vous imaginiez le meilleur des mondes ? ».

Pour vous aider, vous pouvez participer aux ateliers d’écriture proposés par l’association « Les Ukronautes ».

Vous avez jusqu’au 19 mai 2023 pour envoyer vos œuvres. Un jury, placé, attribuera les prix sous forme de bons cadeaux, à la rentrée de septembre.

Dans le cadre du concours, des ateliers animés par Colette Pouey auront lieu:

– au B.I.J à Marmande les 08 mars, 22 mars et 5 avril l’après-midi de 15 h à 17h.

– à la médiathèque les 18 mars, 22 avril et 13 mai, le matin de 10h à 12h.

