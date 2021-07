Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Haute-Savoie, VETRAZ MONTHOUX 1er Ciné Plein Air de Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux Catégories d’évènement: Haute-Savoie

1er Ciné Plein Air de Vétraz-Monthoux 2021-07-10 22:15:00 22:15:00 – 2021-07-10 00:00:00 00:00:00 route de la Colline Parc de Haut-Monthoux

Vétraz-Monthoux Haute-Savoie

Vétraz-Monthoux Haute-Savoie Vétraz-Monthoux Vétraz-Monthoux aime le 7ème art et a décidé de le mettre à l’honneur… le cinéma sort des salles obscures et prend l’air !

samedi 10 juillet 2021 vers 22h15, 1ère édition du CINE PLEIN AIR : Réservez votre soirée ! manifestations@vetraz-monthoux.fr +33 4 50 37 32 09 http://www.vetraz-monthoux.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

