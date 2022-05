1er Championnat de France des Tourneurs Potiers Parvis Cocteau, 7 mai 2022, Menton.

1er Championnat de France des Tourneurs Potiers

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Parvis Cocteau

C’est le 1er Championnat de France de Tourneurs Potiers qui aura lieu à Menton avec un classement hommes, femmes et jeunes de moins de 30 ans. Durant le championnat, un marché des potiers est organisé. Une trentaine de céramistes professionnels sont attendus. Des visites historiques sont proposées par David Rousseau, directeur du Service du Patrimoine. De nombreux potiers ont travaillé sur la Côte d’Azur, deux manufactures ont pris une place prépondérante au XIXème siècle, à Vallauris, les Massier expérimentant des techniques novatrices et à Menton les Saïssi. Mais progressivement, la céramique architecturale passe de mode. Aussi, l’entreprise est contrainte de fermer ses portes. Pour rappeler cette histoire et mettre en lumière les compétences de l’Ecole Municipale D’Arts Plastiques dans ce domaine, avec le professeur Stéphane MONTALTO, meilleur ouvrier de France, l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de la Ville de Menton lance le 1er Championnat de tournage à Menton, pour transmettre notre histoire… PROGRAMME : Samedi 7 mai : qualifications Dimanche 8 mai : finale et remise de prix en fin de journée Inscriptions au championnat : Du 15 février et au 5 mai 2022 A adresser par mail à : [contactceramiquemediterranee@gmail.com](mailto:contactceramiquemediterranee@gmail.com) Participation au championnat : 30 €/pers. Participation au marché : 100 € pour les 2 jours Visiteurs : entrée libre

Championnat : sur inscription / Visite libre

Cette compétition nationale annuelle se veut être itinérante, et organisée dans une ville ayant une histoire céramique.

Parvis Cocteau Quai de Monléon Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T09:30:00 2022-05-08T18:00:00