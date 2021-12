Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha 1er bain de l’année au Palus Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor La Plouhatine de randonnée, section marche aquatique, vous invite à vous mettre à l’eau pour ce 1er bain de l’année !

Ouvert à tous, à 11h dans l’eau. Rendez-vous à 10h45 sur la plage pour un échauffement.

