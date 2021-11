Ollioules Ollioules Ollioules, Var 1er Automne théâtral d’Ollioules Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

1er Automne théâtral d’Ollioules Ollioules, 12 novembre 2021, Ollioules. 1er Automne théâtral d’Ollioules Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules

2021-11-12 – 2021-11-14 Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas

Ollioules Var Demandez le programme dans nos accueils !



Vendredi 12 à 20h30 : “La révolte de la Basse-Ville aura-t-elle lieu ?” de Patrick Renavot par “Les Dictionnariens” d’Ollioules.



Samedi 13 à 16h : “Equinoxe” de Gérard Levoyer par “Les Mani Manivel” de Fréjus. +33 6 74 52 57 76 Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ville Ollioules lieuville Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules