1er Anniversaire de 30 Boutiq’ et concert d’AGIA 30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

1er Anniversaire de 30 Boutiq’ et concert d’AGIA 30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin, 12 mars 2022, La ferte-saint-aubin. 1er Anniversaire de 30 Boutiq’ et concert d’AGIA

30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin, le samedi 12 mars à 13:30

À l’occasion de son premier anniversaire, le 30 boutiq’, situé 30 rue des poulies 45240 La Ferté-St-Aubin, vous invite de 14h30 à 18h ! Au programme : concert d’ AGIA découverte de la boutique, échanges avec le collectif, tombola musicale et surprises ! Cette manifestation est gratuite. L’entrée y est libre. Conseil : Apportez votre gobelet

Voir https://lfesa-transition.fr/

À l’occasion de son premier anniversaire, le 30 boutiq’, situé 30 rue des poulies 45240 La Ferté-St-Aubin, vous invite de 14h30 à 18h ! Au programme : concert d’ AGIA découverte de la boutique, éc… 30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin 30 Rue des Poulies, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T13:30:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu 30 boutiq' La Ferté Saint Aubin Adresse 30 Rue des Poulies, La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville 30 boutiq' La Ferté Saint Aubin La ferte-saint-aubin

30 boutiq' La Ferté Saint Aubin La ferte-saint-aubin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

1er Anniversaire de 30 Boutiq’ et concert d’AGIA 30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin 2022-03-12 was last modified: by 1er Anniversaire de 30 Boutiq’ et concert d’AGIA 30 boutiq’ La Ferté Saint Aubin 30 boutiq' La Ferté Saint Aubin 12 mars 2022 30 boutiq' La Ferté Saint Aubin La ferte-saint-aubin La Ferté-Saint-Aubin

La ferte-saint-aubin