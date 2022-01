« 1E MAI FÊTE CE QUI TE PLAÎT » Loué, 1 mai 2022, Loué.

« 1E MAI FÊTE CE QUI TE PLAÎT » Loué

2022-05-01 – 2022-05-01

Loué Sarthe

Un moment convivial et familial, riche en découvertes et en expériences insolites.

Installés au bord de la Vègre, dans le parc des Prés-Marais, Vlad Lautarescu et son «SolOrkestar » vous accueilleront au son des Balkans, tandis que d’autres s’essaieront à la ré-introduction de canards en plastique en milieu naturel avec la Mic-Mac Cie. Evidemment nous applaudirons tous ensemble notre 3ème invité surprise !

Avec le soutien de la Ville de Loué. Goûter sur place avec l’APE de l’Ecole Publique.

APRÈS-MIDI DES ARTS DE LA RUE

culture@cc-lbn.fr +33 2 72 88 00 37 http://www.culturelbn.fr/

Un moment convivial et familial, riche en découvertes et en expériences insolites.

Installés au bord de la Vègre, dans le parc des Prés-Marais, Vlad Lautarescu et son «SolOrkestar » vous accueilleront au son des Balkans, tandis que d’autres s’essaieront à la ré-introduction de canards en plastique en milieu naturel avec la Mic-Mac Cie. Evidemment nous applaudirons tous ensemble notre 3ème invité surprise !

Avec le soutien de la Ville de Loué. Goûter sur place avec l’APE de l’Ecole Publique.

Loué

dernière mise à jour : 2022-01-18 par