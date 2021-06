Fécamp Fécamp 1e édition vide garage Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

1e édition vide garage Fécamp, 19 juin 2021-19 juin 2021, Fécamp. 1e édition vide garage 2021-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-19 18:00:00 18:00:00

Fécamp Seine-Maritime 1e édition vide garage

Organisée par la boutique l’Effet rétro à Fécamp

Le samedi 19 juin2021 de 9h à 18h Pièces auto/moto

tarif exposant : 2€ le mètre linéaire

+33 6 12 21 01 02

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Fécamp Adresse Ville Fécamp lieuville 49.75916#0.36162