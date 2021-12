1Chercheur,1Manip-Les égouts: miroir et archive de notre quotidien Les Étincelles du Palais de la découverte, 3 novembre 2021, Paris.

Tel un archéologue qui fouille les poubelles des villes préhistoriques, Jérémy Jacob (chercheur du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement) scrute les traces que nous laissons dans les égouts. Qu’avons-nous mangé hier, il y a un mois, il y a dix ans ? A partir de quand avons-nous consommé tel médicament ? Peut-on évaluer la consommation de certaines matières à l’échelle d’un îlot, d’un quartier, d’une ville ? Certaines molécules interdites à la vente sont-elles toujours présentes en ville ? Plus généralement, comment faire pour retracer l’évolution récente du milieu urbain ? Les eaux usées et les eaux pluviales qui lessivent les rues véhiculent des informations sur nos modes de vie et même sur nos maladies comme on l’a vue récemment avec la surveillance des traces de SARSCOV2. S’il est possible d’analyser en temps réel les eaux usées à la recherche de protéines microbiennes, de molécules médicamenteuses particulières, de divers polluants ou de particules solides, il est aussi possible de retracer les histoires de la vie urbaine sur quelques dizaines d’années à partir de sédiments prélevés dans des bassins de décantation des eaux usées. Dans un premier temps, Jérémy Jacob présente les moyens mis en œuvre pour étudier et analyser des eaux usées au quotidien ou en temps réel, comme si on ‘tâtait le pouls’ de la ville. Ensuite, il présente son étude de la chambre à sable d’Orléans un ouvrage d’assainissement construit pendant la seconde guerre mondiale. Cette chambre servait de filtre aux eaux usées avant qu’elles n’atteignent les stations d’épuration. La chambre s’est remplie de sédiments provenant des eaux usées et pluviales, au gré de l’évolution de la ville d’Orléans, enregistrant ses secrets les plus intimes. Jérémy Jacob dévoile l’histoire qu’il a reconstituée à partir de sa compréhension des processus de dépôts et des datations effectuées avec des moyens spécifiques. Et vous, en tant que citoyen, quels traceurs souhaiterez-vous mesurer ? Pour tracer quel processus ? Quel impact cela pourrait-il avoir sur le fonctionnement urbain, sur les pratiques des habitants ?

