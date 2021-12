1Chercheur,1Manip: Extrêmes Climatiques Les Étincelles du Palais de la découverte, 13 octobre 2021, Paris.

Le dernier rapport du Giec d’août 2021 consacre pour la première fois un chapitre entier aux évènements climatiques extrêmes. De tels évènements sont plus fréquents et plus intenses dans un climat qui se réchauffe, or la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,09°C depuis 1850, et le réchauffement s’accélère depuis 2000. Ce réchauffement résulte des gaz à effet de serre rejetés dans notre atmosphère par les activités humaines. Il est de nos jours possible d’attribuer les canicules et les fortes précipitations aux activités humaines en comparant ces évènements à ceux qui se produisent dans un climat virtuel modélisé à l’aide d’un taux de gaz à effet de serre équivalent à celui de l’ère préindustrielle. Les évènements extrêmes de cet été – vagues de chaleurs en Amérique du Nord et en Europe de l’est, incendies en Turquie et en Grèce, inondations en Allemagne, en Inde et en Chine – en lien avec le changement climatique, nous rappellent qu’il est aussi important de réduire les émission de gaz à effet de serre que de se préparer à affronter la répétition et l’intensification des évènements extrêmes. Il devient alors nécessaire d’étudier l’évolution de ces évènements en fonction des climats futurs potentiels. Les évènements extrêmes climatiques résultent de la circulation de notre atmosphère, et il n’est pas simple de relier celle-ci au changement climatique. Une des approches des chercheurs du LSCE consiste à s’inspirer des résultats connus sur l’évolution de systèmes chaotiques tels qu’un pendule à deux bras, ou d’un modèle simplifié de l’atmosphère proposé en 1963 par le météorologue Edward Lorenz. Un évènement extrême est rare. La probabilité qu’il apparaisse est faible et dépend des caractéristiques dynamiques de l’atmosphère. Ces caractéristiques sont simples à représenter pour une atmosphère idéalisée, décrite par 3 variables seulement (par exemple: température, vitesse du vent, humidité). Quelles que soient les valeurs initiales de ces 3 variables, leur évolution au cours du temps tend vers un attracteur en forme de papillon. Certaines parties du papillon sont peu visitées. Elles correspondent à des états atmosphériques rares. Dans les cas de l’atmosphère réelle, l’attracteur est bien plus complexe qu’un papillon et il se modifie avec l’augmentation des gaz à effets de serre dans l’atmosphère. Pour tenter de le représenter, les chercheurs commencent par caractériser les évènements extrêmes sous forme de cartes de circulations atmosphériques particulières (cartes de pression atmosphérique au niveau de la mer). Ils étudient l’évolution au cours du temps de ces cartes, leur prévisibilité et leur stabilité. Ces deux derniers indicateurs chiffrés permettent d’appréhender l’attracteur réel du climat.

