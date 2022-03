1CARN Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Vous avez entre 15 et 17 ans ? Participez à 1CARN, dernier volet (de création) de l’aventure artistique “HAUT-PARLEURS”, qui croise théâtre et vidéo le temps d’une semaine. “1CARN” – Création Théâtre & Vidéo

avec Antoine Mathieu (comédien) et Jérôme Plon (réalisateur) Avec les outils que sont le théâtre et la vidéo, éprouver comment un événement personnel peut être une façon de dire le monde. Faire un geste artistique qui part de soi pour parler aux autres, parler de nous. Stage gratuit sur réservation Pendant les vacances de printemps du 25 au 29 avril

De 13h à 18h Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis Paris 75001 Contact : 0142363352 hautparleurs@mgi-paris.org http://www.mgi-paris.org/haut-parleurs/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ Cinéma;Théâtre

