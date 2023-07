Exposition de Loïc Casteluccio | Centre d’Art Contemporain 1bis rue Saint-Vincent de Paul Mont-de-Marsan, 12 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Après une décennie passée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, Loïc Casteluccio expose pour la première fois en métropole. L’ambiance est chaude et luxuriante, à l’image d’une végétation tropicale. Les formats sont grands, les toiles aux couleurs vives suscitent la curiosité du spectateur. Les dix années de travail présentées permettent d’appréhender la manière dont le peintre est passé du fusain à la peinture, du noir et blanc à la couleur. Les techniques varient en fonction des périodes mais ce dont l’artiste parle volontiers, ce n’est pas de technique, mais de la vie. Chaque toile révèle en effet une amitié ou un amour du peintre. Chaque œuvre témoigne d’une quête de liberté…

Un vernissage en présence de l’artiste sera organisé le mercredi 12 juillet à 18 h 30. Qui sera également présent au Centre d’art les 13 et 15 juillet pour rencontrer le public..

2023-07-12 fin : 2023-08-26 . .

1bis rue Saint-Vincent de Paul Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a decade spent in New Caledonia and French Polynesia, Loïc Casteluccio is exhibiting for the first time in mainland France. The atmosphere is warm and lush, reminiscent of tropical vegetation. The formats are large, and the brightly colored canvases arouse the viewer?s curiosity. The ten years of work on display show how the painter moved from charcoal to paint, from black and white to color. Techniques vary from period to period, but what the artist talks about is not technique, but life. Each canvas reveals a friendship or a love for the painter. Each work bears witness to a quest for freedom?

A vernissage in the presence of the artist will be held on Wednesday July 12 at 6:30 pm. He will also be present at the Art Center on July 13 and 15 to meet the public.

Tras una década en Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, Loïc Casteluccio expone por primera vez en Francia continental. El ambiente es cálido y exuberante, como la vegetación tropical. Los formatos son grandes y los lienzos de vivos colores despiertan la curiosidad del espectador. Los diez años de trabajo expuestos muestran cómo el pintor pasó del carboncillo a la pintura, del blanco y negro al color. Las técnicas varían de una época a otra, pero de lo que habla el artista no es de técnica, sino de vida. Cada lienzo revela una amistad o un amor del pintor. Cada obra es testimonio de una búsqueda de libertad..

El miércoles 12 de julio, a las 18.30 horas, tendrá lugar un vernissage en presencia del artista. También estará presente en el Centro de Arte los días 13 y 15 de julio para recibir al público.

Nach einem Jahrzehnt in Neukaledonien und Französisch-Polynesien stellt Loïc Casteluccio zum ersten Mal in der Metropole aus. Die Atmosphäre ist warm und üppig, wie eine tropische Vegetation. Die Formate sind groß, die Gemälde in leuchtenden Farben wecken die Neugier des Betrachters. Die zehn Jahre Arbeit, die hier präsentiert werden, geben einen Einblick in die Art und Weise, wie der Maler von der Kohle zur Malerei, von Schwarz-Weiß zur Farbe übergegangen ist. Die Techniken variieren je nach Periode, aber der Künstler spricht nicht über die Technik, sondern über das Leben. Jedes Bild offenbart eine Freundschaft oder eine Liebe des Malers. Jedes Werk zeugt von einem Streben nach Freiheit

Eine Vernissage in Anwesenheit des Künstlers findet am Mittwoch, den 12. Juli um 18:30 Uhr statt. Der Künstler wird auch am 13. und 15. Juli im Centre d’art anwesend sein, um das Publikum zu treffen.

