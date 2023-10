EXPOSITION – COMMENT SE RACONTER 1bis rue des Trinitaires Metz, 8 septembre 2023, Metz.

Exposition de groupe avec des œuvres de : Tony Cokes, Zehra Doğan, Rahima Gambo et Tatsuniya Artist Collective, Inner Light, Rory Pilgrim, Gaia Vincensini, Anna Witt et le Jugendforum Gröpelingen

Mettant en perspective des relations ou des événements, infimes ou spectaculaires, les récits contribuent depuis toujours à la compréhension du monde qui nous entoure. Activant cette capacité, les artistes rassemblé.es ici renouent avec un geste ancestral : la mise en récit d’une expérience, pour la transcender et s’en émanciper collectivement.

L’exposition juxtapose des récits issus des coulisses de la grande histoire, des marges de la société. Les artistes, issu.es de zones géographiques différentes, se font le relais d’expériences, racontées sous forme de vidéos, sculptures, lettres ou images. Elles sont chantées ou parlées, mises en image ou en texte, sur des groupes ou par des groupes, pour se raconter et négocier avec le réel. Certaines œuvres sont construites autour d’expériences communes, d’autres s’appuient sur des images et slogans auxquels une génération est exposée, d’autres encore donnent à voir des personnes liées par des préoccupations ou des ancrages géographiques communs.

Dans une ère de post-vérité, nous assistons à une atomisation des récits collectifs. Les grandes structures que sont l’enseignement et les grands médias, souvent canaux de diffusion de ces récits communs, ont perdu de leur aura et de leur autorité, pour être contre-balancées par des mouvements émancipatoires qui ont permis

une libération de la parole. Cette transformation a ouvert l’espace à l’expression de ressentis et d’émotions dans l’espace public — un espace qui peut tout autant fonctionner comme lieu de rassemblement qu’exclure ceux.elles qui ne se sentent pas légitimes de s’y exprimer.. Tout public

Group exhibition with works by : Tony Cokes, Zehra Do?an, Rahima Gambo and Tatsuniya Artist Collective, Inner Light, Rory Pilgrim, Gaia Vincensini, Anna Witt and Jugendforum Gröpelingen

Putting relationships and events, whether minute or spectacular, into perspective, narratives have always contributed to our understanding of the world around us. Activating this capacity, the artists gathered here revive an ancestral gesture: the telling of an experience, in order to transcend it and emancipate ourselves collectively.

The exhibition juxtaposes stories from behind the scenes of history, from the margins of society. The artists, who hail from different geographical areas, relay their experiences in the form of videos, sculptures, letters or images. They are sung or spoken, put into image or text, on groups or by groups, to tell their own stories and negotiate with reality. Some works are built around shared experiences, others are based on images and slogans to which a generation is exposed, and still others show people linked by common concerns or geographical roots.

In an era of post-truth, we are witnessing the atomization of collective narratives. The great structures of education and the mass media, often channels for the dissemination of these common narratives, have lost their aura and authority, to be counterbalanced by emancipatory movements that have liberated speech

to free speech. This transformation has opened up space for the expression of feelings and emotions in the public arena – a space that can function as a rallying point, but also exclude those who do not feel legitimate in expressing themselves.

Exposición colectiva con obras de : Tony Cokes, Zehra Do?an, Rahima Gambo y Tatsuniya Artist Collective, Inner Light, Rory Pilgrim, Gaia Vincensini, Anna Witt y Jugendforum Gröpelingen

Las historias siempre han contribuido a nuestra comprensión del mundo que nos rodea, poniendo en perspectiva relaciones y acontecimientos, ya sean minúsculos o espectaculares. Al activar esta capacidad, los artistas aquí reunidos reviven un gesto ancestral: poner en relato una experiencia, para trascenderla y emanciparnos colectivamente.

La exposición yuxtapone relatos procedentes de los bastidores de la historia, de los márgenes de la sociedad. Los artistas, procedentes de distintas zonas geográficas, relatan sus experiencias en forma de vídeos, esculturas, cartas e imágenes. Se cantan o se hablan, se ponen en imagen o en texto, en grupo o por grupos, para contar sus propias historias y negociar con la realidad. Algunas de las obras se construyen en torno a experiencias compartidas, otras se basan en imágenes y eslóganes a los que está expuesta una generación, y otras muestran a personas vinculadas por preocupaciones comunes o raíces geográficas.

En la era de la posverdad, asistimos a una fragmentación de los relatos colectivos. Las grandes estructuras de la educación y los medios de comunicación, que a menudo eran los canales a través de los cuales se difundían estas narrativas compartidas, han perdido su aura y su autoridad, y han sido contrarrestadas por movimientos emancipadores que han liberado a la gente para que hable

la libertad de expresión. Esta transformación ha abierto un espacio para la expresión de sentimientos y emociones en la arena pública, un espacio que puede funcionar como punto de encuentro, además de excluir a quienes no se sientan legitimados para expresarse en él.

Gruppenausstellung mit Werken von : Tony Cokes, Zehra Do?an, Rahima Gambo und Tatsuniya Artist Collective, Inner Light, Rory Pilgrim, Gaia Vincensini, Anna Witt und das Jugendforum Gröpelingen

Indem sie Beziehungen oder Ereignisse, winzige oder spektakuläre, in die richtige Perspektive rücken, tragen Erzählungen seit jeher dazu bei, die Welt um uns herum zu verstehen. Die hier versammelten Künstlerinnen und Künstler aktivieren diese Fähigkeit und knüpfen an eine uralte Geste an: das Erzählen einer Erfahrung, um sie zu transzendieren und sich kollektiv von ihr zu emanzipieren.

Die Ausstellung stellt Erzählungen aus den Kulissen der großen Geschichte und von den Rändern der Gesellschaft nebeneinander. Die Künstler, die aus verschiedenen geografischen Gebieten stammen, vermitteln Erfahrungen, die in Form von Videos, Skulpturen, Briefen oder Bildern erzählt werden. Sie werden gesungen oder gesprochen, in Bilder oder Texte gefasst, auf Gruppen oder von Gruppen, um von sich selbst zu erzählen und mit der Realität zu verhandeln. Einige Werke sind um gemeinsame Erfahrungen herum aufgebaut, andere stützen sich auf Bilder und Slogans, denen eine Generation ausgesetzt ist, und wieder andere zeigen Menschen, die durch gemeinsame Anliegen oder geografische Verankerungen verbunden sind.

In einer Ära der Postwahrheit erleben wir eine Atomisierung der kollektiven Erzählungen. Die großen Strukturen des Bildungswesens und der Massenmedien, die oftmals die Kanäle für die Verbreitung dieser gemeinsamen Erzählungen waren, haben an Aura und Autorität verloren und wurden von emanzipatorischen Bewegungen überlagert, die zu einer freien Meinungsäußerung geführt haben

eine Befreiung der Sprache bewirkten. Diese Transformation hat den Raum für den Ausdruck von Gefühlen und Emotionen im öffentlichen Raum geöffnet – ein Raum, der sowohl als Ort der Zusammenkunft fungieren als auch diejenigen ausschließen kann, die sich nicht legitimiert fühlen, sich dort auszudrücken.

