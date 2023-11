7ÈME EDITION – THÉÂTRE AU QUAI 1bis rue de Castelnau Metz, 16 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

4 jours, 7 compagnies, 8 spectacles

Tarif libre au chapeau à l’entrée des spectacles

Buvette après et entre les spectacles.

Petite restaurant le samedi

Réservations conseillées. Tout public

Samedi 2023-11-16 15:00:00 fin : 2023-11-16 . .

1bis rue de Castelnau THEATRE AU QUAI

Metz 57000 Moselle Grand Est



4 days, 7 companies, 8 shows

Free admission by the hat at show entrance

Refreshment bar after and between shows.

Small restaurant on Saturday

Reservations recommended

4 días, 7 compañías, 8 espectáculos

Entrada gratuita con sombrero a la entrada de los espectáculos

Refrescos después y entre los espectáculos

Pequeño restaurante el sábado

Se recomienda reservar

4 Tage, 7 Kompanien, 8 Aufführungen

Freier Tarif mit Hut am Eingang der Aufführungen

Getränkeausschank nach und zwischen den Aufführungen.

Kleines Restaurant am Samstag

Reservierungen werden empfohlen

