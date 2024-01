Dimanche en Bib : la ronde des histoires (Nuits d ela lecture) 1bis Impasse du Vieux Moulin La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:30:00

fin : 2024-01-21 17:00:00 . La ronde des histoires : un dimanche en bib dans le cadre des Nuits de la lecture.

Lectures d’albums, comptines et contes par Marine.

Parents et doudous acceptés.

Entrée libre. EUR.

1bis Impasse du Vieux Moulin Quartier Livres Bibliothèque

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

