Début : 2024-01-19

fin : 2024-02-14 . Sabine Li – Sculpture – Photo

Armées de corps démesurés, elles surgissent, vigoureuses, sensuelles, dans l’extrémité de leurs mouvements. Suspendues à l’action, saisies dans un défi, un flamenco imaginaire, un face à face arrogant… prémices d’une longue marche fantastique. Nés dans la fournaise, dans l’éclat des émaux de cendres, de grès, de porcelaine, d’oxyde, les corps en ressortiront lumineux, rugueux et satinés à la fois. Une terre forte qui laisse longtemps, derrière elle, planer un goût de feu et de flamme…

Entrée libre.

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

