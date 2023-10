Catch d’improvisation théâtrale 1B Rue Paul Baudouin Rouen, 11 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Deux équipes se feront face sur scène et improviseront des saynètes au gré de thèmes imposés par un arbitre.

Le petit plus, vous public, vous aurez aussi autorité sur les jouteurs : vous pourrez leur imposer des contraintes (impro en rimes, en chantant, en anglais etc.) mais surtout vous devrez en votre âme et conscience artistique voter et donner le point pour l’équipe que vous préférez..

Two teams will face each other on stage and improvise skits based on themes imposed by a referee.

As an added bonus, you, the audience, will also have authority over the players: you can impose constraints on them (improvising in rhyme, in song, in English, etc.), but above all you’ll have to vote in your artistic soul and conscience to give the point to the team you prefer.

Dos equipos se enfrentarán en el escenario e improvisarán sketches basados en temas impuestos por un árbitro.

Como añadido, usted, el público, también tendrá autoridad sobre los jugadores: podrá imponerles limitaciones (improvisar en rima, en canción, en inglés, etc.) pero, sobre todo, tendrá que votar en su propia alma y conciencia artísticas y dar el punto al equipo que prefiera.

Zwei Teams stehen sich auf der Bühne gegenüber und improvisieren Sketche zu Themen, die von einem Schiedsrichter vorgegeben werden.

Das Besondere daran ist, dass Sie als Publikum auch die Autorität über die Schauspieler haben: Sie können ihnen Zwänge auferlegen (Improvisation in Reimen, mit Gesang, auf Englisch usw.), aber vor allem müssen Sie nach Ihrem künstlerischen Gewissen und Gewissen abstimmen und den Punkt für das Team geben, das Ihnen am besten gefällt.

