Fascinant Week-end V&D : Expérience spéciale enfants ! Le Bouchon dans tous les sens ! #2 1B Rue Jean de La Fontaine Épernay, 21 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Des ateliers ludiques et gourmands pour découvrir en famille le bouchon dans tous les sens : création de mini-montgolfière, réalisation de bouchons en chocolat et accords avec jus de raisin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

1B Rue Jean de La Fontaine La Bouchonnerie

Épernay 51200 Marne Grand Est



Fun and gourmet workshops for the whole family to discover the cork in all its senses: creating a mini hot-air balloon, making chocolate corks and pairing them with grape juice.

Talleres divertidos y sabrosos para que toda la familia descubra los corchos desde todos los ángulos: crear un miniglobo aerostático, hacer corchos de chocolate y maridarlos con zumo de uva.

Spielerische und leckere Workshops, um mit der Familie den Korken in allen Sinnen zu entdecken: Kreation eines Mini-Heißluftballons, Herstellung von Korken aus Schokolade und Akkorde mit Traubensaft.

