Soirée concert avec le groupe Churchman’s à la Villa Meteor 1b rue du Général Gouraud Hochfelden, 24 novembre 2023, Hochfelden.

Hochfelden,Bas-Rhin

Profitez d’une soirée concert avec le groupe de rock LZM à la Villa Meteor !

Ouverture des portes à 19h, concert Rock de 20h à 22h, restauration tartes flambées sur place. Réservation obligatoire.

Le concert sera annulé en cas de mauvais temps..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 23:00:00. EUR.

1b rue du Général Gouraud

Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est



Enjoy an evening concert with the rock band LZM at Villa Meteor!

Doors open at 7pm, rock concert from 8pm to 10pm, pies on site. Reservation required.

The concert will be cancelled in case of bad weather.

¡Disfruta de una velada de conciertos con la banda de rock LZM en Villa Meteor!

Apertura de puertas a las 19.00 h, concierto de rock de 20.00 h a 22.00 h, catering de tartas y flambeado in situ. Reserva obligatoria.

El concierto se cancelará en caso de mal tiempo.

Genießen Sie einen Konzertabend mit der Rockband LZM in der Villa Meteor!

Türöffnung um 19 Uhr, Rockkonzert von 20 bis 22 Uhr, Flammkuchenverpflegung vor Ort. Reservierung erforderlich.

Bei schlechtem Wetter wird das Konzert abgesagt.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg