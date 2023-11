VENTE DE COURONNES DE L’AVENT 1B rue de l’Hôpital Phalsbourg, 18 novembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

À l’approche de Noël, les Scouts de Phalsbourg vous proposent une vente de couronnes de l’Avent avec précommande possible. L’un des Scouts boulanger vous propose des bredele d’exception, n’hésitez pas à nous contacter pour passer commande !. Tout public

Samedi 2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

1B rue de l’Hôpital Salle des Scouts

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



In the run-up to Christmas, the Phalsbourg Scouts are offering an Advent wreath sale, with pre-ordering available. One of our Scout bakers is also offering some exceptional bredele, so don’t hesitate to contact us to place your order!

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los Scouts de Phalsbourg ofrecen una venta de coronas de Adviento, con pedidos anticipados disponibles. Uno de los panaderos de los Scouts ofrece una bredele excepcional, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros para hacer tu pedido

Da Weihnachten vor der Tür steht, bieten die Pfadfinder von Phalsbourg einen Verkauf von Adventskränzen mit Vorbestellungsmöglichkeit an. Einer der Pfadfinder, der Bäcker ist, bietet Ihnen außergewöhnliche Bredele an. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um eine Bestellung aufzugeben!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT PAYS DE PHALSBOURG