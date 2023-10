BAIN DE FORÊT EN ANJOU : SYLVOTHÉRAPIE 1B rue de la billette La Breille-les-Pins, 13 octobre 2023, La Breille-les-Pins.

La Breille-les-Pins,Maine-et-Loire

Franck Quintanel vous propose une séance de Shirin Yoku (très populaire au japon), également appelé « sylvothérapie ». Le principe est de se rendre en forêt pour entrer en connexion avec les arbres..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 16:00:00. EUR.

1B rue de la billette

La Breille-les-Pins 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Franck Quintanel proposes a session of Shirin Yoku (very popular in Japan), also called « sylvotherapy ». The principle is to go to the forest to connect with the trees.

Franck Quintanel propone una sesión de Shirin Yoku (muy popular en Japón), también llamada « silvoterapia ». El principio es ir al bosque para conectar con los árboles.

Franck Quintanel bietet Ihnen eine Sitzung mit Shirin Yoku (in Japan sehr beliebt), auch « Sylvotherapie » genannt. Das Prinzip besteht darin, sich in den Wald zu begeben, um eine Verbindung mit den Bäumen herzustellen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire