MATIN BRUN 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville, 15 mars 2024, Saint-Orens-de-Gameville.

Saint-Orens-de-Gameville,Haute-Garonne

Charlie et Tom vivent dans une époque trouble. L’État Brun, au pouvoir depuis peu de temps, impose une nouvelle loi : « nul ne doit posséder de chat non brun », puis cela s’applique aux chiens. Charlie et Tom, concerné·e·s, acceptent docilement ces nouvelles règles..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 21:40:00. 20 EUR.

1B Place Jean Bellières ALTIGONE

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie



Charlie and Tom live in troubled times. The Brown State, which has been in power for only a short time, imposes a new law: « no one may own a non-brown cat », and the same applies to dogs. Charlie and Tom are concerned, and meekly accept the new rules.

Charlie y Tom viven tiempos difíciles. El Estado marrón, que lleva poco tiempo en el poder, ha impuesto una nueva ley: « nadie puede tener un gato que no sea marrón », y lo mismo se aplica a los perros. Charlie y Tom, que se ven afectados, aceptan dócilmente estas nuevas normas.

Charlie und Tom leben in einer unruhigen Zeit. Der Braune Staat, der erst seit kurzem an der Macht ist, hat ein neues Gesetz erlassen: « Niemand darf eine nicht-braune Katze besitzen », und das gilt auch für Hunde. Charlie und Tom sind betroffen und akzeptieren die neuen Regeln.

