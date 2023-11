MANU & GERARD LANVIN 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville, 24 novembre 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Saint-Orens-de-Gameville,Haute-Garonne

Véritable gueule du cinéma français, Gérard Lanvin nous dévoile aujourd’hui un talent méconnu de son public : l’écriture..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. 45 EUR.

1B Place Jean Bellières ALTIGONE

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie



A true face of French cinema, Gérard Lanvin now reveals a talent little known to his public: writing.

Auténtico rostro del cine francés, Gérard Lanvin revela ahora un talento poco conocido por su público: la escritura.

Gérard Lanvin, ein echtes Maultier des französischen Kinos, offenbart uns heute ein Talent, das seinem Publikum unbekannt ist: das Schreiben.

