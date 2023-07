LA BARBOTEUSE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville, 8 octobre 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Saint-Orens-de-Gameville,Haute-Garonne

Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et qu’on entre dans une salle de bain ? Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus court ni le plus facile que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 16:40:00. 7 EUR.

1B Place Jean Bellières ALTIGONE

Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie



How do you approach cleanliness when you’re a clown entering a bathroom? It’s not by taking the shortest or easiest route to clean up. She has to build up her self-confidence and dare to dive into the bath.

¿Cómo se aborda la limpieza cuando uno es un payaso que entra en un cuarto de baño? No es tomando el camino más corto o más fácil para limpiarse. Tiene que ganar confianza en sí misma y atreverse a zambullirse en el baño.

Wie geht man mit dem Thema Sauberkeit um, wenn man ein Clown ist und ein Badezimmer betritt? Der Barbie wählt nicht den kürzesten oder einfachsten Weg, um sich zu waschen. Sie muss Selbstvertrauen gewinnen und sich trauen, in das Wasser der Badewanne zu tauchen.

