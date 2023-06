Un Vendredi d’Escapade dans le Médoc 1B Impasse de la Mairie Saint-Christoly-Médoc, 2 juin 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Saint-Christoly-Médoc,Gironde

Laissez vous guider par Cathy, (figure incontournable du Médoc) pour une escapade à travers son village!

Une halte conviviale et ludique !

Départ à10h 30 avec au programme des visites :

– Le potager du château

– La vigne avec la découverte des différents cépages

– Les chais avec les dégustations dans les chais,

– L’église St-Christophe, joyaux du village

– Repas au port de St-Christoly avec du vin choisi lors de la dégustation.

Si vous désirez prolonger cette halte, vous pouvez réserver la chambre d’hôte ou le gite « Chai Paulette »..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 16:00:00. EUR.

1B Impasse de la Mairie Château Saint-Christoly

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let Cathy, one of the Médoc’s leading figures, guide you on an escapade through her village!

A fun and friendly stopover!

Departure at 10:30 am, with visits to

– The château’s vegetable garden

– The vineyard, with an introduction to the different grape varieties

– The winery, with tastings in the cellars,

– St-Christophe church, jewel of the village

– Meal at the port of St-Christoly with wine chosen during the tasting.

If you’d like to extend your stay, you can book the « Chai Paulette » bed and breakfast or gite.

Déjese guiar por Cathy, una de las figuras del Médoc, a través de su pueblo

Una parada divertida y agradable

Salida a las 10:30 h con visitas a

– El huerto del castillo

– Los viñedos, donde podrá descubrir las diferentes variedades de uva

– Las bodegas, con degustaciones en los sótanos,

– La iglesia de St-Christophe, joya del pueblo

– Comida en el puerto de St-Christoly con vino elegido durante la degustación.

Si desea prolongar su estancia, puede reservar el bed and breakfast o la casa rural « Chai Paulette ».

Lassen Sie sich von Cathy, einer unumgänglichen Figur aus dem Médoc, durch ihr Dorf führen!

Ein geselliger und spielerischer Zwischenstopp!

Abfahrt um 10.30 Uhr mit Besichtigungen auf dem Programm :

– Der Gemüsegarten des Schlosses

– Die Weinberge mit der Entdeckung der verschiedenen Rebsorten

– Die Weinkeller mit Verkostungen in den Weinkellern,

– Die Kirche St-Christophe, das Juwel des Dorfes

– Essen im Hafen von St-Christoly mit dem bei der Weinprobe ausgewählten Wein.

Wenn Sie diesen Halt verlängern möchten, können Sie das Gästezimmer oder die Ferienwohnung « Chai Paulette » buchen.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Médoc-Vignoble