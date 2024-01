Stage de Théâtre enfants et adolescents 1B Cours François Villon Vesoul, lundi 19 février 2024.

Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-23 12:00:00

Depuis plus de 25 ans, la Compagnie Bacchus organise des stages de théâtre pour enfants et adolescents. A la fois moment de plaisir et d’apprentissage, les stages de théâtre animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus permettent de découvrir cet univers particulier et de perfectionner certaines techniques aux éléments d’une représentation.

Des centaines de spectacles ont été réalisés dans le cadre de ces stages « De la conception à la réalisation », stage du lundi au vendredi. Montage et réalisation d’un spectacle dans les conditions professionnelles : texte, distribution, mise en scène et scénographie. Le stage se terminera par la présentation du spectacle devant un public d’amis / famille.

.

1B Cours François Villon Théâtre François Villon

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cie.bacchus@gmail.com



