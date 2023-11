UNE SOIRÉE À L’OPÉRA – CIRDOC 1B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez assister à la lecture théâtralisée de l’Opéra d’Aubais à l’occasion du Nadalet 2023 !

Entrée gratuite sur inscription..

1B Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join us for a staged reading of the Aubais Opera on the occasion of Nadalet 2023!

Free admission with registration.

¡Ven a la lectura dramatizada de la Ópera de Aubais con motivo de Nadalet 2023!

Entrada gratuita previa inscripción.

Besuchen Sie die szenische Lesung der Oper von Aubais anlässlich des Nadalet 2023!

Freier Eintritt nach Anmeldung.

