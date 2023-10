PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « TANT QU’IL Y AURA DES ÉTOILES » – CIRDOC 1B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 29 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le CIRDOC vous propose une projection du documentaire « Tant qu’il y aura des étoiles ».

Entrée gratuite.

Réservation conseillée..

2023-11-29 18:30:00

1B Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



CIRDOC invites you to a screening of the documentary « Tant qu’il y aura des étoiles ».

Free admission.

Reservations recommended.

CIRDOC le invita a la proyección del documental « Tant qu’il y aura des étoiles ».

Entrada gratuita.

Se recomienda reservar.

Das CIRDOC bietet Ihnen eine Vorführung des Dokumentarfilms « Tant qu’il y aura des étoiles » (Solange es Sterne gibt) an.

Der Eintritt ist frei.

Eine Reservierung wird empfohlen.

