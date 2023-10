JEAN-BAPTISTE FABRE (1727-1783), UN ÉCRIVAIN DE LANGUE D’OC – VERNISSAGE EXPOSITION 1B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 9 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez assister au vernissage de l’exposition « Jean-Baptiste Fabre, écrivain de langue d’Oc » au SIRDOC, en hommage à ce célèbre écrivain, et découvrez les différents œuvres des artistes Danielle Bertrand-Fabre, Claire Torreilles et Jean-Claude Forêt.

Entrée libre..

2023-11-09 18:30:00 fin : 2023-11-09 . .

1B Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join us for the opening of the exhibition « Jean-Baptiste Fabre, écrivain de langue d’Oc » at SIRDOC, a tribute to this famous writer, and discover the works of artists Danielle Bertrand-Fabre, Claire Torreilles and Jean-Claude Forêt.

Free admission.

Acuda a la inauguración de la exposición « Jean-Baptiste Fabre, écrivain de langue d’Oc » en el SIRDOC, en homenaje a este célebre escritor, y descubra las distintas obras de los artistas Danielle Bertrand-Fabre, Claire Torreilles y Jean-Claude Forêt.

Entrada gratuita.

Nehmen Sie an der Vernissage der Ausstellung « Jean-Baptiste Fabre, écrivain de langue d’Oc » im SIRDOC zu Ehren dieses berühmten Schriftstellers teil und entdecken Sie die verschiedenen ?uvres der Künstler Danielle Bertrand-Fabre, Claire Torreilles und Jean-Claude Forêt.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE