Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 19:30:00 Conférence à la galerie la Ligne Bleue.

Cycle de conférence 2023-2024 : Pour construire ou consolider vos fondations en histoire de l’art. Gislebertus savait-il qu’il était sculpteur du Moyen âge, Botticelli se considérait-il comme un peintre de la Renaissance ? Il y a époques, courants artistiques, écoles, styles…Découverte chronologique de cette science humaine en huit étapes…pour comprendre la filiation entre des époques et des styles, pour acquérir ou réviser du vocabulaire incontournable, avec des œuvres connues et moins connues, des exercices pour structurer toutes ces informations. Rôle de l’histoire de l’art dans l’écriture de l’histoire. Thème de cette conférence : Baroque : architecture, peinture…par Mme Hauck Aline, responsable service patrimoine Association des Œuvres scolaires, docteure en histoire de l’art, Université de Strasbourg. EUR.

1a rue Ste Foy

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-11

