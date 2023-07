Golf Par Tee Time 1A rue du Parc Idron, 14 juillet 2023, Idron.

Idron,Pyrénées-Atlantiques

Le Golf d’Idron c’est LE lieu idéal pour apprendre le golf , et dans une ambiance sympathique !

Découverte du golf

Foodtrucks

Cocktails & beers.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:00:00. .

1A rue du Parc Golf Compact Idron

Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Golf d’Idron is THE place to learn golf, in a friendly atmosphere!

Golf discovery

Foodtrucks

Cocktails & beers

Golf d’Idron es EL lugar ideal para aprender a jugar al golf, ¡en un ambiente agradable!

Descubra el golf

Foodtrucks

Cócteles y cervezas

Der Golfplatz von Idron ist der ideale Ort, um Golf zu lernen, und das in einer freundlichen Atmosphäre!

Entdecken Sie den Golfplatz!

Foodtrucks

Cocktails & Beers

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Pau