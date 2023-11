Veillée de Noël 1A rue du Général Leclerc Obernai, 24 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Veillée de Noël de l’église protestante avec Sainte-Cène, célébration avec chants et prières..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 . EUR.

1A rue du Général Leclerc

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Protestant church Christmas Eve with Holy Communion, carols and prayers.

Nochebuena en la iglesia protestante con comunión, villancicos y oraciones.

Heiligabend der protestantischen Kirche mit Abendmahl, Feier mit Liedern und Gebeten.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme d’Obernai