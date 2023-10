Après-midi du temps de l’Avent 1A rue du Général Leclerc Obernai, 10 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Au profit de la paroisse protestante, vente de bredele, quiches et tartes à l’oignon sur commande. Petite restauration de café et gâteaux. Vente de calendriers, atelier de décorations de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

1A rue du Général Leclerc

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



In aid of the Protestant parish, sale of bredele, quiches and onion tarts to order. Coffee and cakes available. Sale of calendars, Christmas decorations workshop.

A beneficio de la parroquia protestante, venta de bredele, quiches y tartas de cebolla por encargo. Café y pasteles disponibles. Venta de calendarios, taller de adornos navideños.

Zugunsten der protestantischen Kirchengemeinde, Verkauf von Bredele, Quiches und Zwiebelkuchen auf Bestellung. Kleiner Imbiss mit Kaffee und Kuchen. Verkauf von Kalendern, Workshop für Weihnachtsdekorationen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme d’Obernai