Vente de couronnes et de bredele 1A rue du Général Leclerc Obernai, 26 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

A l’issue du culte protestant, couronnes de l’Avent et bredele confectionnés par les paroissiens sont vendus au profit des œuvres de la paroisse protestante de Klingenthal-Obernai..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

1A rue du Général Leclerc

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



At the end of the Protestant service, Advent wreaths and bredele made by parishioners are sold for the benefit of the Protestant parish of Klingenthal-Obernai.

Tras la misa protestante, se venden coronas de Adviento y bredele confeccionadas por los feligreses a beneficio de la parroquia protestante de Klingenthal-Obernai.

Im Anschluss an den protestantischen Gottesdienst werden Adventskränze und Bredele, die von den Gemeindemitgliedern gebastelt wurden, zugunsten der Werke der protestantischen Kirchengemeinde Klingenthal-Obernai verkauft.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme d’Obernai