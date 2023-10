Concert d’automne de l’Ensemble Vocal Voix du Piémont 1A rue du Général Leclerc Obernai, 14 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Au programme sous la direction de Georges Saur, des polyphonies a cappella profanes et sacrées allant de la Renaissance au 20è siècle, 2 gospels, et pour finir sur une chanson populaire ukrainienne..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

1A rue du Général Leclerc

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The program, under the direction of Georges Saur, includes secular and sacred a cappella polyphony from the Renaissance to the 20th century, 2 gospel songs, and a Ukrainian folk song.

Dirigido por Georges Saur, el programa incluye polifonía a cappella profana y sacra del Renacimiento al siglo XX, 2 canciones evangélicas y una canción popular ucraniana.

Unter der Leitung von Georges Saur standen weltliche und geistliche A-cappella-Polyphonie von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert, zwei Gospels und zum Abschluss ein ukrainisches Volkslied auf dem Programm.

