Munster en fête – Maison Dodin 1a Rue du Dr Macker Lapoutroie, 1 octobre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Profitez de démonstrations culinaires et restauration à 12h, d’un marché et showroom..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

1a Rue du Dr Macker

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy cooking demonstrations and catering at noon, a market and showroom.

Disfrute de demostraciones de cocina y catering a las 12 del mediodía, así como de un mercado y una sala de exposiciones.

Genießen Sie Kochdemonstrationen und Catering um 12 Uhr, einen Markt und Showroom.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg