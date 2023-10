Atelier minute textile 1A rue des Vallons Altkirch, 6 décembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Confectionnez une belle carte postale textile en quelques instants, tout le matériel est fourni..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 12:00:00. EUR.

1A rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Make a beautiful textile postcard in a few moments, all the material is provided.

Haz una bonita postal textil en unos instantes, todos los materiales están incluidos.

Stellen Sie in wenigen Augenblicken eine schöne Textilpostkarte her, das gesamte Material wird bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du Sundgau