Concours jeunes talents 1a rue des Vallons Altkirch, 4 novembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Tremplin Jeunes Talents, concours ouvert aux -de 18 ans. Inscription obligatoire au 03 89 40 98 91 ou sur www.mjc-altkirch.fr.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

1a rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Tremplin Jeunes Talents, competition open to under-18s. Registration required on 03 89 40 98 91 or www.mjc-altkirch.fr

Tremplin Jeunes Talents, concurso abierto a menores de 18 años. Inscripción obligatoria en el 03 89 40 98 91 o en www.mjc-altkirch.fr

Tremplin Jeunes Talents, Wettbewerb für Jugendliche unter 18 Jahren. Anmeldung erforderlich unter 03 89 40 98 91 oder www.mjc-altkirch.fr

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du Sundgau