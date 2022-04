19ième Bouriathlon Gourdon, 27 juin 2022, Gourdon.

Des équipes de minimum 3 personnes (hommes ou (et) femmes ou (et) enfants) y participent et apportent un peu de fantaisie en se déguisant et en mettant en scène le thème qu’elles ont choisi (en rapport avec le déguisement). Un classement est effectué à la fin du parcours, récompensant les plus performants mais également les plus inventifs en terme de déguisements et d’animation.

Votre village, votre lieu-dit, votre quartier, votre famille, vos amis, votre association, votre métier, tout est prétexte pour former un groupe et concourir au Bouriathlon. Vous êtes de Bouriane (ou d’ailleurs), vous êtes fier de vos racines, de votre terroir, de votre mode de vie, vous voulez exprimer votre goût de la fête et de la compétition, alors n’hésitez plus, venez défendre vos convictions en participant à cette parade festive.

Les Barbourians vous réserveront le meilleur accueil.

Certificat médical d’aptitude aux trois disciplines obligatoire, autorisation des parents pour les mineurs.

Épreuve sportive basée sur un mini triathlon qui a pour cadre :

-le plan d’eau “Ecoute s’il pleut” pour 50m de natation

-le “Chemin de l’éperon” pour 1500m de vélo

-le “tour de ville” de Gourdon pour 1000m de course à pied

Bonne humeur et fous rires garantis!

