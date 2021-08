BarjacBarjac Barjac Barjac Barjac, Gard 19ème TOUR CYCLISTE FÉMININ INTERNATIONAL de l’Ardèche Barjac Barjac BarjacBarjac Catégories d’évènement: Barjac

Gard

19ème TOUR CYCLISTE FÉMININ INTERNATIONAL de l'Ardèche Barjac, 8 septembre 2021
2021-09-08 – 2021-09-14

Barjac Gard Barjac Gard Barjac 19ème TOUR CYCLISTE FÉMININ INTERNATIONAL de l’Ardèche du 8 au 14 septembre 2021. Mercredi 8 septembre: Étape Aubenas – Barjac (119,95 km)Arrivée à Barjac “Village du Tour” à partir de 17h.Stands des associations et de Comités des Droits de la Femme,Exposition,Randonnée en soutien à la lutte contre les cancers, contre les violences faites aux femmes, pour la parité femme/homme et pour la protection des rivières et des océans.Informations: www.tcfia.com. http://www.tcfia.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Lieu Barjac
lieuville 44.30843#4.34643