19ème Semaine pour les Alternatives aux pesticides Salle des fêtes de montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais, samedi 23 mars 2024.

19ème Semaine pour les Alternatives aux pesticides Terres Engagées vous invite : films, tables rondes, conférence, ateliers enfants, démonstrations, théâtre ….du 22 au 24 mars à Pechbusque, Montbrun-Lauragais et Auzielle Samedi 23 mars, 15h00 Salle des fêtes de montbrun-Lauragais

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Chaque année, entre le 20 et le 30 mars, à l’occasion du retour du printemps, s’ouvre la Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP). Ce rendez-vous régulier est initié par Générations Futures. Pour toutes sortes de structures (associations, écoles, communes, etc.), c’est l’occasion de mettre en place des événements accueillants et populaires : des conférences, des projections de films, des tables rondes, du théâtre. Ce sont des moments d’information, de sensibilisation à la problématique des pesticides.

TERRES ENGAGÉES est un collectif d’associations du Sicoval : Grains de Pollen à Montbrun-Lauragais, Graines de Demain à Lauzerville, Echo Papillon à Odars, Locaterre à Pechbusque, On sème à Deyme-Bio à Deyme. Il s’est réuni pour vous proposer un programme riche, près de chez vous :

VENDREDI 22 MARS à PECHBUSQUE salle des fêtes

18h30-19h30 : COURT-MÉTRAGE tout public, Des fraises pour le renard, 53mn

19h30-20h : BUFFET partagé à picorer

20h : TABLE RONDE

« Les pesticides, pourquoi faut-il s’en passer ? Peut-on s’en passer ? »

avec : Pauline Cervan, toxicologue à Générations Futures ; Hélène Delmas, porte-parole de a Confédération Paysanne et agricultrice bio ; Jean-Pierre Sarthou, professeur à l’ENSAT ; Laure Lopez, ingénieure écologue, paysanne-herboriste ; Adrien Collet, paysan-boulanger

SAMEDI 23 MARS à MONTBRUN-LAURAGAIS salle polyvalente

15h -17h30 : PRESENTATION & DIFFUSION du livret « Grains de Pollen, l’écologie au quotidien : l’exemple édifiant de Montbrun Lauragais » et du Plan-paysage de Montbrun

INFORMATION sur la protection des bois de Montbrun

TAILLE-DOUCE, théorie et initiation pratique sur les fruitiers des vergers collectifs

2 ATELIERS ENFANTS

=> sol vivant : observation de différentes terres et du vivant qu’elles contiennent

=> atelier GRAINES d’ARTISTES : imagine un avenir sans pesticides

CONFÉRENCE de l’ATECOPOL : « Biodiversité, assurance d’un futur sans pesticides », par Jean-Louis Hemptinne, professeur émérite au Centre de

Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement (simultanément aux ateliers enfants encadrés)

VENTE de CRÊPES et de BOISSONS, buvette

17h30 : THÉÂTRE de rue avec la Cie La Joyeuse Lucie Holle et son spectacle tout public – No(s) Futur(s) – porteur de joies, de rires

et de questionnements sur notre condition humaine (participation financière libre et consciente)

18h30 : APÉRITIF offert par le Foyer Rural de Montbrun

DIMANCHE 24 MARS AUZIELLE – cinéma Studio 7

11h30-12h30 : FILM d’ANIMATION : « Bonjour le monde », dès 4 ans

12h30-14h :

< REPAS PARTAGÉ type auberge espagnole

< 2 ATELIERS ENFANTS

=> sol vivant : observation de différentes terres et du vivant qu’elles contiennent

=> atelier GRAINES d’ARTISTES : « imagine un avenir sans pesticides »

14h-15h45 : < FILM tout public, dès 7ans : » La petite bande »,

(106mn)

< suivi d’un DÉBAT sur la pollution de l’eau avec Eau Secours 31

16h : GOÛTER

Salle des fêtes de montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

théatre cinéma

Terres Engagées