19ème Salon des Vins et des produits du terroir Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

19ème Salon des Vins et des produits du terroir Château-Thierry, 27 mars 2022, Château-Thierry. 19ème Salon des Vins et des produits du terroir Château-Thierry

2022-03-27 – 2022-04-01

Château-Thierry Aisne Château-Thierry Aisne 5 5 Au profit de ses oeuvres sociales, le Lions Club de Château-Thierry Vallée de la Marne organise au Palais des Sports, les 1er, 2, 3 avril, la 19ème édition du Salon des Vins et des Produits du Terroir. A cette occasion, une trentaine de viticulteurs de toutes les régions de France et des exposants de métiers de bouche animeront ce week-end et vous proposeront leurs produits en provenance directe des producteurs. Dégustation gratuite et restauration sur place vous seront également proposées pour passer un week-end agréable et convivial ! Au profit de ses oeuvres sociales, le Lions Club de Château-Thierry Vallée de la Marne organise au Palais des Sports, les 1er, 2, 3 avril, la 19ème édition du Salon des Vins et des Produits du Terroir. A cette occasion, une trentaine de viticulteurs de toutes les régions de France et des exposants de métiers de bouche animeront ce week-end et vous proposeront leurs produits en provenance directe des producteurs. Dégustation gratuite et restauration sur place vous seront également proposées pour passer un week-end agréable et convivial ! +33 6 84 07 79 44 Au profit de ses oeuvres sociales, le Lions Club de Château-Thierry Vallée de la Marne organise au Palais des Sports, les 1er, 2, 3 avril, la 19ème édition du Salon des Vins et des Produits du Terroir. A cette occasion, une trentaine de viticulteurs de toutes les régions de France et des exposants de métiers de bouche animeront ce week-end et vous proposeront leurs produits en provenance directe des producteurs. Dégustation gratuite et restauration sur place vous seront également proposées pour passer un week-end agréable et convivial ! ©salondesvins

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-03-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

19ème Salon des Vins et des produits du terroir Château-Thierry 2022-03-27 was last modified: by 19ème Salon des Vins et des produits du terroir Château-Thierry Château-Thierry 27 mars 2022 Aisne Château-Thierry

Château-Thierry Aisne