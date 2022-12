19eme Randonnée gourmande Ottrottoise Ottrott Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott

19eme Randonnée gourmande Ottrottoise Ottrott, 11 juin 2023, Ottrott Ottrott. 19eme Randonnée gourmande Ottrottoise Stade de foot Ottrott Bas-Rhin

2023-06-11 10:00:00 – 2023-06-11 18:00:00 Ottrott

Bas-Rhin Ottrott EUR Une randonnée sur 7 kilomètres sans difficulté particulière, véritable sentier de saveurs ! Elle traverse le magnifique parc du « Windeck » avec ses arbres remarquables, le village fleuri d’Ottrott classé Station verte, sa voie nouvelle voie verte, la forêt environnante et l’imposant vignoble d’où provient le célèbre Rouge d’Ottrott. Cette balade est agrémentée de plusieurs haltes afin de permettre de déguster différents mets accompagnés d’un verre de vin. Inscription en ligne uniquement : https://bit.ly/3uScTRD Premier départ à 10h. À partir de 16h: tartes flambées et animation musicale Un véritable sentier de saveurs sur 7km, au travers du parc du Windeck, des châteaux, vergers, sentiers balisés, la nouvelle voie verte et bien entendu son célèbre vignoble ! Réservation uniquement en ligne : https://bit.ly/3uScTRD +33 7 67 34 77 70 Ottrott

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse Stade de foot Ottrott Bas-Rhin Ville Ottrott Ottrott lieuville Ottrott Departement Bas-Rhin

Ottrott Ottrott Ottrott Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott-ottrott/

19eme Randonnée gourmande Ottrottoise Ottrott 2023-06-11 was last modified: by 19eme Randonnée gourmande Ottrottoise Ottrott Ottrott 11 juin 2023 Bas-Rhin Ottrott Stade de foot Ottrott Bas-Rhin Ottrott Bas-Rhin

Ottrott Ottrott Bas-Rhin