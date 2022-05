19ème rando de la Gatinelle Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Martin-du-Fouilloux

19ème rando de la Gatinelle Saint-Martin-du-Fouilloux, 12 juin 2022, Saint-Martin-du-Fouilloux. 19ème rando de la Gatinelle Saint-Martin-du-Fouilloux

2022-06-12 08:00:00 – 2022-06-12 13:00:00

Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres Saint-Martin-du-Fouilloux 5 EUR Apres 2 ans de pause à cause de la pandémie, La GATINELLE vous rappelle son rendez-vous annuel réputé par la diversité des circuits proposés, par la qualité légendaire de son ravitaillement .

Marche, 3 circuits : 6km, 10km, 15km VTT, 3 circuits: 10km, 30km, 50km Apres 2 ans de pause à cause de la pandémie, La GATINELLE vous rappelle son rendez-vous annuel réputé par la diversité des circuits proposés, par la qualité légendaire de son ravitaillement .

Marche, 3 circuits : 6km, 10km, 15km VTT, 3 circuits: 10km, 30km, 50km +33 5 49 70 25 53 Apres 2 ans de pause à cause de la pandémie, La GATINELLE vous rappelle son rendez-vous annuel réputé par la diversité des circuits proposés, par la qualité légendaire de son ravitaillement .

Marche, 3 circuits : 6km, 10km, 15km VTT, 3 circuits: 10km, 30km, 50km la Gatinelle

Saint-Martin-du-Fouilloux

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Martin-du-Fouilloux Autres Lieu Saint-Martin-du-Fouilloux Adresse Ville Saint-Martin-du-Fouilloux lieuville Saint-Martin-du-Fouilloux Departement Deux-Sèvres

19ème rando de la Gatinelle Saint-Martin-du-Fouilloux 2022-06-12 was last modified: by 19ème rando de la Gatinelle Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Martin-du-Fouilloux 12 juin 2022 Deux-Sèvres Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Martin-du-Fouilloux Deux-Sèvres