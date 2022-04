19ème Open International Taekwondo d’Albi COSEC, 14 mai 2022, Albi.

19ème Open International Taekwondo d’Albi

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à COSEC

19ème Open International Taekwondo d’Albi • SAMEDI 14 Catégories : Benjamins, Minimes et Cadets 07 h 30 – 8 h 30 : Pesée et Accréditation : Benjamins, Minimes et Cadets. 08 h 00 – 9 h 00 : Stage d’arbitrage obligatoire 09 h 00 – 9 h 30 : Consignes Techniques Coach et Combattants sur l’aire Centrale Début de la compétition : benjamins, minimes et cadets 15h 30 – 16 h 30 : Pesée : Juniors, Seniors et Vétérans. Remise des récompenses tout au long de la compétition • DIMANCHE 15 Catégories : Juniors, Seniors et Vétérans 07 h 30 – 8 h 30 : Pesée et Accréditation : Vétérans, Juniors, Seniors. 08 h 00 – 9 h 00 : Stage d’arbitrage obligatoire 09 h 00 – 9 h 30 : Consignes Techniques Coach et Combattants sur l’aire Centrale Début de la compétition : Juniors, Seniors, Vétérans. 19 h 00 : Remise des récompenses. Avec plastrons ET casques Electroniques DAEDO(génération 2) Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans Direction de la compétition : Mr Kader BENCHAREF, responsable de la compétition, Organisée par le club Taekwondo Albigeois. Tél. 06.80.99.19.33 Mail : [tkdalbi81@orange.fr](mailto:tkdalbi81@orange.fr) ENTREE PUBLIC 6€ (par jour) pour 2 jours 10€ Pour les licenciés taekwondo : 4€ (présenter sa licence à l’entrée)

L’Open International organisé par le Taekwondo Albigeois va devenir la plus importante compétition de Taekwondo. Cette 19ème édition aura lieu au gymnase du COSEC les 14 et 15 mai

COSEC 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

